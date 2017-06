Ist Martin Schulz nach Wahlniederlagen und sinkenden Umfragewerten zum "chancenlosen Kanzlerkandidaten"("Die Zeit") geworden? Haben viele Genossen den "Glauben an Schulz' Zauberkraft" ("Stern") verloren? Jetzt hat die SPD die ersten, lang erwarteten Leitlinien ihres Wahlprogramms für die Bundestagswahl vorgestellt. Gelingt so die Stimmungswende? Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz stellt sich in einem Einzelinterview den Fragen von Sandra Maischberger und diskutiert weitere Themenfelder mit Kritikern und Experten.