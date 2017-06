Der Lehrer Heute | RTL | 20:15 - 21:15 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Stefan beobachtet seinen Schüler Florian mit wachsendem Unmut. Der arrogante Schnösel scheint zu glauben, sich alles rausnehmen zu können - nur, weil sein Vater Großverdiener ist. Als Florian in einer Klassenarbeit betrügt, sieht sich Stefan genötigt, mit dem Vater des verwöhnten Kerlchens zu sprechen. Danach sieht er Florian in einem anderen Licht... Untertitel: Wieder so ein fieser Vollmer-Trick Laufzeit: 60 Minuten Genre: Comedyserie, D 2013 Regie: Nico Zingelmann Folge: 5 Schauspieler: Lehrer Stefan Vollmer Hendrik Duryn Lehrer Günther Rose Ulrich Gebauer Lehrer Karl Sievers Rainer Piwek Karin Noske Jessica Ginkel Rüdiger Matthias Klimsa Moritz Schenker Patrick Mölleken