Jule hat mitbekommen, wie sehr Tuner sich wünscht, seine Gefühle für sie würden endlich verschwinden. Sie verlässt der Mut, ihm den Liebesbrief zu geben und entsorgt ihn in der Papiertonne auf dem Kiez - nicht ahnend, dass Alexander den Brief findet und in den WG-Briefkasten wirft... Maren ist irritiert, als Laura sie über Katrin und Till auszufragen scheint. Doch sie sieht auch, wie gut es Katrin tut, mit Laura über Till zu sprechen. Laura schenkt Katrin spontan ein Armband, das Till gebastelt hat. Marens Irritation ist verflogen, doch da sieht sie in der U-Bahn einen Mann mit einem Armband - und das sieht haargenau so aus wie das Armband von Till... John und Leon machen sich Sorgen, weil das Mauerwerk immer noch unter Gästemangel leidet. Da kommt das Angebot, einen Auftritt von Vanessa Mai zu organisieren. John und Leon sehen eine Möglichkeit, mal wieder ein volles Haus zu haben und legen sich gemeinsam ins Zeug, damit es ein perfekter Abend wird. Doch als das Kassensystem abstürzt, gerät das Konzert in Gefahr...