Die Doku zeigt die Entwicklung der deutschen Traktoren von ihren Anfängen bis in die späten 80er Jahre mit Filmausschnitten, die bisher unentdeckt in Archiven schlummerten. So genannte Lokomobile läuten Anfang des 20. Jahrhunderts einen großen Umbruch in der Landwirtschaft ein: Was früher Hände mühsam schaffen mussten, übernehmen nun immer häufiger Maschinen.