Das hr-fernsehen zeigt erstmals Langfassungen der beliebten Zoo-Serie "Giraffe, Erdmännchen & Co." aus den Tierparks in Kronberg und Frankfurt: 90 Minuten spannende Geschichten über Tiere und ihre Pfleger aus der 6. Staffel der Erfolgsserie. Im Opelzoo in Kronberg fordert eine Futterschaukel die volle Konzentration des Eisfuchspaares. Das Weibchen hat Angst vor dem unbekannten, aber gut riechenden Rohr, in dem die Pflegerin Küken versteckt hat. Sie lässt erst einmal ihren Mann ran. Während die Eisfüchse in Kronberg mit der Futterschaukel kämpfen, hat der 28-jährige Spitzmaulnashornbulle Kalusho im Frankfurter Zoo Angst vor einer Wassermelone. Seine Pflegerin wollte ihm damit eigentlich eine Freude machen. Doch die Melone ist einfach zu verdächtig. Knacken die Eisfüchse die Futterschaukel, und traut sich Nashornbulle Kalusho doch noch an die Wassermelone?