Das Traumpaar der Opernwelt, Anna Netrebko und Yusif Eyvazov, steht auf der Bühne der Suntory Hall in Tokio und begeistert mit berühmten Arien und Duetten der italienischen Opernliteratur. Maestro Jader Bignamini dirigiert das Tokyo Philharmonic Orchestra und stimmt gleich zu Beginn des Konzerts Verdi an. Das weitere Programm ist mit Arien von Verdi, Cilea, Puccini und Giordano gestaltet. - "Die Csárdásfürstin" "Heia, heia, in den Bergen ist mein Heimatland", Emmerich Kálmán - Tokyo Philharmonic Orchestra, Jader Bignamini, Anna Netrebko