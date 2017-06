Auftrag in Afrika Heute | 3sat | 15:30 - 17:00 Uhr | Politthriller Infos

Sebastian Gerber (Walter Sittler), ist als deutscher Botschafter von Irland nach Sambia versetzt worden. Hier trifft er auch seine Jugendliebe Karen (Katharina Abt) wieder, die ein Krankenhaus leitet, in dem viele Aidskranke vergeblich auf von Deutschland subventionierte Medikamente warten. Sebastian kommt einem Skandal auf die Spur, in den ein Jugendfreund verwickelt ist. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Politthriller, D 2010 Regie: Sigi Rothemund FSK: 12 Schauspieler: Sebastian Gerber Walter Sittler Karen Schönfeld Katharina Abt Klaus Märtens Max Herbrechter Van Heusen Rolf Kanies Simone Schumann Ulrike Krumbiegel Lilly Gerber Susanne Bormann