Neue Gabby, neue Freunde: Vinnie und Rocket lassen sich von Gabby die Hausaufgaben erledigen, die Pizza bezahlen und das Surfbrett aus dem Schlamm ziehen. Gabby fühlt sich von ihren Freunden ausgenutzt. Als sie von den beiden in Kapitän Goldzahns Schönheitssalon geschickt wird, um für sie eine Gratiszugabe abzugreifen, erhält Gabby eine Traumtussietypveränderung und ist plötzlich hip und angesagt. Sie ist so beliebt, dass die Duckies sie zu einer Party einladen. Vinnie und Rocket wollen ebenfalls zu dieser Party, um die Freundschaft mit Gabby zu retten, aber sie werden an der Tür abgewiesen. Am nächsten Tag hilft Gabby den Duckies bei den Hausaufgaben. Vinnie hat Angst, dass die Freundschaft zu Gabby zerbricht und möchte sie aus den Fängen der Duckies retten. Sie entführen Gabby, aber das stellt sich als fataler Fehler heraus. Willkommen im Duckies!: In Vinnies Lieblingsbar Joe's herrscht Flaute. Plötzlich kommen keine Gäste mehr. Vinnies Lieblingskellnerin und heimliche Liebe Maya läuft Gefahr, ihren Job zu verlieren. Das können Vinnie und Rocket nicht zulassen. Selbstlos bieten sie Maya ihre Hilfe an und gehen der Ursache der fehlenden Gäste auf den Grund. Sie finden heraus, wohin neuerdings alle gehen: Ins "Duckies". Direkt gegenüber von Mayas Bar haben die fiesen Duckie-Geschwister eine eigene Bar eröffnet. Dort bieten sie verführerisch lecker riechende und phantastisch schmeckende Spezial-Überraschungs-Kroketten an. Die sind so lecker, dass selbst Vinnie und Rocket auf den pikanten Geschmack hereinfallen. Maya erwischt sie beim Futtern der Kroketten und ist bitter enttäuscht. Jetzt müssen Vinnie und Rocket der leckeren Versuchung widerstehen und den kaum zu gewinnenden Kampf gegen die Duckies und ihre fiesen Methoden aufnehmen, um Maya und das Joe's zu retten.