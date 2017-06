Wastecooking - Kochen, was andere verschwenden - Dänemark Heute | ARTE | 17:05 - 17:35 Uhr | Kulinarikmagazin Infos

In Kopenhagen entdeckt David Groß den ersten Supermarkt der Welt, der nur abgelaufene Produkte verkauft, die von anderen Händlern aussortiert wurde. David nimmt einen Kürbis, Weißbrot und Schokolade mit und fährt zum weltweit ersten Waste-Restaurant. Der Küchenchef Søren weiht David in die Kunst der Resteküche ein. Gemeinsam backen die beiden einen Kürbiskuchen, der bei den Gästen gut ankommt. Original-Titel: Wastecooking Laufzeit: 30 Minuten Genre: Kulinarikmagazin, A 2015 Regie: Peter Sihorsch Folge: 1