Jerry Lewis - Ein Tollpatsch gewinnt die Herzen Heute | ARTE | 22:10 - 23:15 Uhr | Dokumentation Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Anhand von Filmausschnitten und Archivaufnahmen gewährt das Porträt neue Einblicke in das Leben und Werk eines oft unverstandenen Komikers und Visionärs. Jerry Lewis war mehr als ein harmloser Clown: Er produzierte und drehte Filme, in denen er meist die Hauptrolle spielte. Gespräche mit Freunden, Kritikern und Künstlern wie Sean Hayes, Tony Lewis und Martin Scorsese ergänzen die Dokumentation. Original-Titel: Jerry Lewis: The Man behind the Clown Laufzeit: 65 Minuten Genre: Dokumentation, F 2016 Regie: Grégory Monro Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets