Wohin mit dem Rollator in der U-Bahn? Ein Zuseher hat sich mit einem Problem an die "heute konkret"-Redaktion gewandt: Er wäre viel mit U- und Straßenbahnen in Wien unterwegs und hätte dabei bemerkt, dass für seinen Rollator kein geeigneter Platz vorgesehen sei. Auf seine Anfrage hätten die Wiener Linien nur geantwortet, dass Rollatoren als Gepäckstücke gelten und er darauf zu achten hätte, niemanden damit zu behindern. "heute konkret" begleitet den Zuseher mit seinem Rollator in den öffentlichen Verkehrsmitteln Wiens, zeigt die Schwierigkeiten auf der Fahrt auf und hat auch gefilmt, wie die Fahrgäste auf den Mann mit Rollator reagieren. Gestaltung: Andrea Ferstel - Wohin mit dem Rollator in der U-Bahn?