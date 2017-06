Wer gewinnt den "Klimaschutzpreis junior"? Am Freitag ist es wieder so weit: Die Sieger beim Österreichischen Klimaschutzpreis Junior werden ermittelt. Im ORF-Servicemagazin "heute konkret" startet, nach einer Zusammenfassung aller nominierten Projekte, die Abstimmung. Die Zuseherinnen und Zuseher sind am Zug: Telefonisch und im Internet können sie den Gewinner beim heurigen Klimaschutzpreis Junior mitbestimmen. Nominiert sind dieses Mal die Neue Mittelschule Neukirchen an der Vöckla, die Volksschule Wolfsegg, das Jugendteam der Walserbibliothek Raggal und ein Gemeinschaftsprojekt der drei Volksschulen in Gallneukirchen. - Wer gewinnt den "Klimaschutzpreis junior"?