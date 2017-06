Der ancora Marina in Neustadt in Schleswig-Holstein ist mit 1.400 Liegeplätzen der größte private Sportboothafen an der Ostsee und wird von Bootseignern aus ganz Europa als "Basisstation" für Ostseetörns genutzt. Das Problem von Hafenmeister Kim Seemann: Zu Saisonbeginn wollen alle Eigner gleichzeitig mit ihren Jachten zu Wasser, damit sie keinen Frühlingstörn versäumen. Das bedeutet Akkordarbeit. - Wenn Millionen am Haken hängen - Hochbetrieb im Neustädter Hafen