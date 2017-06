Gartenlust auf Schloss Ippenburg Das Gelände rund um die prächtige Schlossanlage Ippenburg ist neuerdings in den Sommermonaten an jedem Sonntag für Besucher geöffnet. Besonders stolz ist Viktoria Freifrau von dem Bussche auf ihren neu angelegten Zitrusgarten, der mediterranes Flair versprüht. In Deutschlands größtem Küchengarten werden die ersten Frühkartoffeln, Erbsen und Möhren geerntet. Das Rosarium lockt mit Rosen, daneben auch Rittersporn, Lupinen und Fingerhut in leuchtenden Farben. Im Restaurant und Café Pferdestall mitten auf dem Gelände werden saisonale Spezialitäten angeboten. Radtour um den Schweriner See: die Blaue Acht Die Radtour Blaue Acht rund um den Schweriner See bietet viel Natur sowie kulturelle und geschichtliche Höhepunkte. Knappe 65 Kilometer ist die Strecke lang. An vielen Stellen laden schöne Plätze, Cafés, Restaurant oder Biergärten zum Verweilen ein. Leckere Törtchen aus Lübeck: Konditormeister Aurèle Uter Ein junger Konditormeister in Lübeck hat es sich zur Aufgabe gemacht, jeden Tag eine neue süße Verführung zu kreieren. Seine Törtchen sind unfassbar lecker. Barrierefreies Reisen: Ferienerlebnis in Plau am See Der Ferienpark Heidenholz in Plau am See hat sich auf Gäste mit Behinderungen eingestellt. Die Zimmer, das Restaurant, der Streichelzoo und der Strand sind stufenflos oder über Rampen erreichbar. Spezielle Ferienhäuser bieten zudem spezielle Pflegebetten und Sanitäranlagen. Ein besonderes Ferienerlebnis bietet der ansässige Verein Plauer Hai-Live. Dort können Menschen mit Handicap Segelkurse auf behindertengerecht ausgestatteten Booten machen. Zauber einer Freilichtbühne: "Ein Sommernachtstraum" in Barsinghausen William Shakespeare hat die Komödie "Ein Sommernachtstraum" als Spiel zwischen der realen Welt der adligen Athener, der Elfenwelt mit ihrem Fürsten Oberon und der Welt der einfachen Leute, der Handwerker, angelegt. Elfenfürst Oberon bringt durch seinen Diener Puck diese gut sortierten Welten durcheinander. Die Deister-Freilicht-Bühne in Barsinghausen führt dieses alte Stück als Musical auf. Das stellt hohe Anforderungen an die rund 30 Schauspieler, die allesamt Amateure sind. Regie führt Renate Rochell. Die Inszenierung ist bunt, urkomisch und vor allem kurzweilig. Historische Denkmäler: "Tage der Industriekultur am Wasser" Alle zwei Jahre findet im Juni das Festival "Die Tage der Industriekultur am Wasser" in der Metropolregion Hamburg statt. Führungen, Ausstellungen, Schifffahrten und weitere Angebote locken Besucher in Industrieanlagen, die der Öffentlichkeit oft kaum bekannt sind: in Hafenanlagen, Schleusen und Schiffe, Leucht- und Wassertürme, Brücken und Mühlen, Fabriken und Kraftwerke. In diesem Jahr sind an 68 Orten über 130 historische Industriedenkmäler zu sehen. Die Textilrestauratorin aus Diedrichshagen Susanne Buch aus Diedrichshagen in Mecklenburg-Vorpommern ist Restauratorin für historische Textilien. Kürzlich hat sie eine Uniform von Wilhelm III. aus der Dynastie der Hohenzollern restauriert. Die 53-Jährige arbeitet für das Deutsche Historische Museum in Berlin, für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, aber auch für Museen in Mecklenburg-Vorpommern. Sie hat Textildesign studiert, dann Restaurierung in Florenz. Die Handweberei hat sie bei ihrer Mutter gelernt. Derzeit gestaltet die Textildesignerin unter anderem das Heimatmuseum in Schönberg. Schuhe aus, hinein ins Vergnügen: ein Tag im Barfußpark Egestorf Im Barfußpark in Egestorf werden alle Sinne angesprochen, im Kräutergarten, im Salzineum, an den verschiedenen Mitmachstationen. Im Naturium am Park kann man gut essen. Außerdem wird Fußpflege im Knabberfischbecken angeboten. Im benachbarten Naturerlebnisbad Aquadies kann man einen Wellnesstag einlegen. Ausflug ins Grüne: Park der Gärten in Bad Zwischenahn Im Park der Gärten können sich Gartenliebhaber Tipps von Experten holen. Wann beschneidet man die Rosen? Wie bleiben die Hortensien blau? Wie gedeihen die schönsten Taglilien? - Zauber einer Freilichtbühne: "Ein S