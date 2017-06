Im feschen Müllergesellen Fritz hat Inge, die Tochter des Erlenbachwirts, ihre große Liebe gefunden. Doch Fritz passt ihrem Vater nicht, dafür gefällt er umso mehr Inges früherer Freundin Kat. Schließlich landet Fritz ohne eigenes Zutun in den Armen von Hilde, der schönen Müllerin. Erlenbach in der Fränkischen Schweiz: Der ebenso gut aussehende wie umtriebige Müllergeselle Fritz Mertens (Gerhard Riedmann) hat Arbeit beim alten Erlenbachmüller Albert Krügler (Paul Hörbiger) und seiner Frau Josefine (Margarete Haagen) gefunden. Und er hat sich in Inge (Waltraut Haas) verliebt, die temperamentvolle Tochter des Erlenbachwirts (Willi Rösner). Das Müllerpaar bietet Fritz die Teilhabe an der Mühle an, so stünde einer Hochzeit der beiden nichts im Wege. Doch Inges Vater mag Fritz so gar nicht, er hält ihn für einen Wandervogel, der nirgendwo lange bleibt. Da gefällt ihm Förster Anton Vogt (Fritz Wagner), der schon lange eifrig um Inge wirbt, viel besser. Zu allem Unglück kommt noch Kat (Katharina Mayberg), die feurige Tochter des Organisten Dramberger (Albert Florath) und frühere Freundin von Inge, ins heimatliche Dorf zurück. Auch ihr gefällt der fesche Müllerbursche. Beim Schützenfest in Erlenbach geht Fritz als Sieger hervor. Doch durch Kats Dreistigkeiten kommt es zu unschönen Zwischenfällen, an deren Ende die Scheune des Wirtes abbrennt. Der beschuldigt Fritz der Brandstiftung, weil dessen Preis-Anstecker vor der Scheune gefunden wurde. Fritz hat die Intrigen satt. Schweren Herzens verlässt er die Mühle und Erlenbach, um in der Hohnsteiner Stadtmühle als Verwalter anzuheuern. Hilde Rüdiger (Hertha Feiler), die verwitwete Eigentümerin der Mühle, ist eine attraktive, aparte Frau. Auch ihr gefällt der selbstbewusste Fritz und allmählich kommen die beiden einander näher, zumal Fritz von Kat erfährt, dass seine Inge bald den Förster heiraten wird. Doch dann kommt doch noch alles anders... Ein komödiantischer Heimatfilm um einen feschen Müllerburschen, der gleich drei Frauen den Kopf verdreht. Wolfgang Liebeneiner, Spezialist für Herzschmerz, inszenierte den Film vor romantischer Landschaftskulisse mit populären Schauspielern der Nachkriegszeit. Sein Hauptdarsteller Gerhard Riedmann (1925-2004) war im österreichischen Film für fesche Offiziere und Naturburschen zuständig und erreichte den Gipfel seiner Popularität mit Operettenfilmen wie "Der Zigeunerbaron" (1954). Die Wirtstochter Inge wird von Waltraut Haas gespielt. Die österreichische Schauspielerin feiert - nach Engagements am Theater - ihren filmischen Durchbruch 1947 als Mariandl in "Der Hofrat Geiger". Den Höhepunkt ihrer Popularität erreicht sie vor allem in den 1950er und 1960er Jahren, als sie in zahlreichen Unterhaltungs- und Operettenfilmen vor der Kamera steht, so auch als Rösslwirtin "Im weißen Rössl" (1960). Waltraut Haas feiert am 9. Juni ihren 90. Geburtstag.