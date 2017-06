In einem Mix aus Dokumentation und Fiktion beschreibt die Koproduktion von MDR und rbb collagenartig, emotional und informativ einen Musiksommer der Superlative im Osten. Teilweise unveröffentlichte Konzertmitschnitte und neu gedrehtes Filmmaterial zeigen die riesige Euphorie der Fans. Konzerte von westlichen Rock- und Popgrößen in der DDR waren bis Ende der 80er-Jahre ein kaum denkbares Szenario. Doch 1988 geht es plötzlich Schlag auf Schlag: Innerhalb von nur wenigen Monaten geben sich Top-Stars wie Depeche Mode, Bryan Adams, Joe Cocker oder James Brown die Klinke in die Hand und spielen vor hunderttausenden, begeisterten Zuschauern. Der Höhepunkt ist jedoch das Konzert von US-Rocklegende Bruce Springsteen vor mehr als 160.000 Menschen am 19. Juli 1988 auf der Radrennbahn von Berlin-Weißensee. Wie Bruce Springsteen seine Entourage mit der Ankündigung einer Anti-Mauer-Rede in helle Aufregung versetzt, wie man eine Konzertbühne innerhalb von drei Wochen aus dem Boden stampft, wie Joe Cocker eine akustische Lawine in die Dresdener Sommernacht schickt oder Depeche Mode nach ihrem umjubelten Konzert aus dem Ost-Berliner Top-Hotel ausbüxen "Mein Sommer 88" bietet einen eindrucksvollen Blick hinter die Kulissen.