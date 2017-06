freizeit - Schmidt Max wandert am wilden Lech Heute | Bayern | 06:00 - 06:30 Uhr | Regionalmagazin Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Jahrelang wollten Tiroler Stromproduzenten Kraftwerke am Lech bauen und damit die natürliche Landschaft verändern. Am Ende siegten die Naturschützer. Ihre Bemühungen haben sich gelohnt: Im Frühjahr 2012 wurde die Weitwanderroute, der Lechweg, eröffnet. Von der Quelle bis zum Doser Wasserfall ist sie länderübergreifend 120 Kilometer lang. Auch der Moderator nahm einige Etappen unter die Füsse. Original-Titel: freizeit Laufzeit: 30 Minuten Genre: Regionalmagazin, D 2017 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets