Fast jedes fünfte Kind in Deutschland gilt als arm oder armutsgefährdet. Mit am stärksten betroffen sind Kinder Alleinerziehender. Wie geraten Familien in diese Notlage? Wie erleben betroffene Kinder ihre Armut? Wie prägt sie das tägliche Leben der Familien? Zwei Alleinerziehende, eine Familie mit Drillingen und eine Familie mit Migrationshintergrund, gewähren Einblick in ihren Alltag.