Austin Powers - Das Schärfste, was Ihre Majestät zu bieten hat Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:05 Uhr | Actionkomödie HumorActionSpannungGefühlMusik Infos

Mehr Termine Inhalt Austin Powers, hipper und heißester Agent ihrer Majestät, lässt sich in den 60er-Jahren für drei Dekaden einfrieren. Dann will er es erneut mit seinem Erzfeind Dr. Evil aufnehmen, der sich ebenfalls für 30 Jahre eine Eiszeit gönnt. Erwacht in den 90ern, wirbeln die beiden die moderne Welt mächtig durcheinander... Laufzeit: 110 Minuten Genre: Actionkomödie, USA, D 1997 Regie: M. Jay Roach FSK: 12 Schauspieler: Austin Powers / Dr. Evil Mike Myers Vanessa Kensington Elizabeth Hurley Basil Exposition Michael York Mrs. Kensington Mimi Rogers Number Two Robert Wagner Scott Evil Seth Green