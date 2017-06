Kinderrechte jetzt!: Kinderarbeit, keine Schulbildung und schutzlos der Gewalt durch Erwachsene ausgeliefert? Das ist immer noch das Schicksal vieler Kinder weltweit. "pur+" setzt sich ein für die Kinderrechte. Auch bei uns in Deutschland wird das Recht der Kinder oft nicht beachtet und ernst genommen. "pur+" erklärt, in welchen Alltagssituationen Kinder nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte haben. Und die sollen sie einfordern! Also: Erwachsene aufgepasst! Die Einhaltung der Kinderrechte einfordern, dafür kämpft auch eine Schülergruppe aus Riesa. Schon seit der fünften Klasse machen sich die Schüler des Rudolf-Stempel-Gymnasiums nicht nur für sich, sondern für alle Kinder stark. Dafür singen sie, drehen Filme, gehen demonstrieren und bekommen dafür Preise! Ihr größter Wunsch aber ist es, dass die Kinderrechte in Deutschland ins Grundgesetz aufgenommen werden. Um diesem Ziel ein Stück näher zu kommen, reiste "pur+"-Moderator Eric Mayer bereits 2014 zusammen mit sieben der Kinder nach Berlin und traf dort namhafte Politiker aller großen Parteien. 3 versprachen, sich für die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz einzusetzen. Was ist daraus geworden? Sind die Kinder ihrem großen Ziel näher gekommen? "pur+" hakt 2017 nach! "pur+" Das Entdeckermagazin mit Eric Mayer. Mehr wissen macht nix!