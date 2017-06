In einem alten verlassenen Zelt findet Tabaqui eine Pistole, die ihn auf eine Idee bringt: Er kann Balu und Baghira davon überzeugen, dass Menschen im Anmarsch sind. So beginnt Tabaquis Plan. Die beiden informieren die Dschungeltiere, und alle treffen sich beim sicheren Unterschlupf - nur Mogli nicht. Denn Tabaqui gelingt es, Mogli von all den anderen zu trennen und an den Fluss zu locken, wo Shir Khan auf ihn warten soll! Ob sein Plan weiterhin aufgeht?