Die Studentin Rose Anderson wird beim Joggen überfallen und erstochen. Rose arbeitete an ihrer Doktorarbeit über Euripides und war dabei auf ein Geheimnis gestoßen. Die Veröffentlichung ihrer Entdeckung hätte dem Ruf der Professoren Flaxmore und Philippa Garwood sehr geschadet. Ein Racheakt unter Akademikern? Zudem hatte Rose eine Affäre mit Philippas Mann, dem Astronomieprofessor Felix Garwood. Eine Beziehungstat? Kurz vor ihrem Tod hatte Rose sowohl mit Felix Garwood als auch mit ihrer Wohnungsgenossin Chloe Ilson einen heftigen Streit. In den Fall verwickelt ist auch Jennie Brightway, die Schwester von Philippa Garwood. Jennie ist mit Paul verheiratet. Rose hat deren gemeinsame Tochter Tabby unterrichtet. Tabby leidet an einer ungewöhnlichen Blutkrankheit und benötigt dringend einen Stammzellenspender. Bei Tests stellt sich heraus, dass Paul nicht der leibliche Vater ist, sondern der Frauenheld Felix Garwood. Rose hatte gedroht, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Als jedoch Professor Garwood selbst den Tod findet, müssen Lewis, Hathaway und Maddox erkennen, dass dieser Fall weitaus komplizierter zu sein scheint, als dies auf den ersten Blick aussah.