Gruppe C: Deutschland - Tschechien in Polen. Er führte die deutsche Olympia-Auswahl im Vorjahr als Kapitän zur Silbermedaille in Rio. Nun bestreitet Max Meyer (21) seine zweite U21-EM. Vor zwei Jahren setzte sich der DFB-Nachwuchs in der Vorrunde durch, weil ein 1:1 gegen Tschechien im letzten Gruppenspiel reichte. Im Halbfinale war dann Schluss. Neben Meyer stehen drei weitere Akteure im U21-Kader, die schon bei Jogi Löw zum Einsatz kamen, u. a. der Neu-Münchner Serge Gnabry. Ab 20.40, Sport 1: Dänemark - Italien.