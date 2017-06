Zoom - Der weiße Delfin Heute | ZDF | 06:40 - 06:50 Uhr | Animationsserie Infos

Mehr Termine Inhalt Yann hat einfach keine Idee, was er Timeti, in die er heimlich verliebt ist, zum Geburtstag schenken könnte. Da entdeckt er ein Buch über einen Maler, der vor langer Zeit auf Maotou lebte. Das Buch beschreibt die Kunst des Malers, der viele Bilder auf der Insel malte, ehe er unter mysteriösen Umständen verschwand. Yann macht sich gemeinsam mit Zoom auf die Suche. Er möchte Timeti zu gerne eines der Bilder des verschollenen Malers schenken. Original-Titel: Zoom the White Dolphin Untertitel: Der Südsee-Maler Laufzeit: 10 Minuten Genre: Animationsserie, F 2014 Regie: Stéphane Bérnasconi Folge: 16