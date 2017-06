All Is Lost Heute | ZDF | 22:15 - 23:50 Uhr | Actionfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt 1.700 Seemeilen vor Sumatra. Ein im Meer treibender Schiffscontainer rammt das Boot eines Seglers (Redford)! Er muss das Leck reparieren, sonst säuft er ab. Bord-elektronik, Laptop, Funkanlage sind defekt. Der erfahrene Segler merkt auch so: Ein Sturm naht. Laufzeit: 95 Minuten Genre: Actionfilm, USA 2013 Regie: J.C. Chandor FSK: 6 Schauspieler: Unser Mann Robert Redford Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets