Mehr Termine Inhalt Der Kampf zwischen den beiden verfeindeten Roboterclans, den freundlichen Autobots und den machthungrigen Decepticons, geht in die nächste Runde: Als beide Seiten Informationen über eine Maschine auf dem Mond erhalten, die ein für allemal die Kämpfe entscheiden könnte, beginnt ein Wettrennen. Die Autobots unter der Führung von Optimus Prime sind erneut auf die Hilfe von Sam (Shia LaBeouf) angewiesen. Original-Titel: Transformers: Dark of the Moon Laufzeit: 185 Minuten Genre: SciFi-Actionfilm, USA 2011 FSK: 12 Schauspieler: Sam Witwicky Shia LaBeouf Carly Rosie Huntington-Whiteley Major William Lennox Josh Duhamel Simmons John Turturro Epps Tyrese Gibson Dylan Patrick Dempsey