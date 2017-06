Fools Rush In - Herz über Kopf Heute | RTL 2 | 07:00 - 09:10 Uhr | Liebeskomödie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. So auch die schöne Mexikanerin Isabel und der Yuppie Alexander aus Manhattan. Als sich drei Monate nach einem unvergesslichem One-Night-Stand bei einem Wiedersehen herausstellt, dass Isabel ein Kind erwartet, entschließen sich die beiden Hals über Kopf zu heiraten. Doch ihre Familien sind davon nicht gerade begeistert... Original-Titel: Fools Rush In Laufzeit: 130 Minuten Genre: Liebeskomödie, USA 1997 Regie: Andy Tennant FSK: 6 Schauspieler: Alex Whitman Matthew Perry Isabel Fuentes Whitman Salma Hayek Jeff Jon Tenney Chu Carlos Gómez Tomas Fuentes Tomas Milian Lanie Siobhan Fallon Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets