Matrix Revolutions Heute | Kabel eins | 22:30 - 00:50 Uhr | HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Die letzten freien Menschen rüsten sich in Zion fürs Gefecht gegen die Maschinen. Neo (Keanu Reeves) versucht von der Matrix aus zu kämpfen. Dabei muss er in ihren Kern vorstoßen und sich dem Geheimnis seiner Identität stellen. Original-Titel: The Matrix Revolutions Laufzeit: 140 Minuten Genre: , USA, AUS 2003 Regie: The Wachowski Brothers FSK: 12 Schauspieler: Neo Keanu Reeves Trinity Carrie Anne Moss Morpheus Laurence Fishburne Agent Smith Hugo Weaving Persephone Monica Bellucci Merowinger Lambert Wilson