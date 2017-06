Ein Beamter der Highway Patrol entdeckt an einer ungewöhnlichen Stelle einen geparkten Wagen und sieht kurz darauf einen jungen Mann, der gerade versucht, eine Leiche zu vergraben. Die Polizei und die Spezialisten der CSI tauchen am Tatort auf und übernehmen die Ermittlungen. Der Name des jungen Mannes ist Ben Jennings, und er hat offenbar noch eine weitere Leiche vergraben. Jennings wirkt verstört und ist kaum in der Lage, sich zu den Geschehnissen zu äußern und macht sich dadurch noch verdächtiger, denn auch die DNA-Analyse und das Kaliber der für den Mord verwendeten Waffe weisen eindeutig auf ihn als Täter hin. Doch bei ihren weiteren Untersuchungen stoßen die Ermittler nicht nur auf einen Geistlichen, der für Bens Unschuld seine Hand ins Feuer legt, sondern auch auf Ungereimtheiten. Die Ermittlungen konzentrieren sich jetzt auf Bens Bruder Roger. Der ist bereits als Gewalttäter verurteilt worden. Doch Roger verschafft den CSI-Leuten einen weiteres Indiz, das auf Bens Täterschaft hinzudeuten scheint und ihn selbst zunächst entlastet. Daraufhin wird Roger aus der Untersuchungshaft entlassen. Die Staatsanwaltschaft besteht nun auf Bens Inhaftierung. Grissom ist sich jedoch völlig sicher, dass Roger der wahre Täter ist... Gleichzeitig gehen Catherine und Warrick einer anderen mysteriösen Geschichte nach: In der Sauna einer Wellness-Anlage wird eine junge Frau tot aufgefunden. Offenbar hat die Managerin der Anlage Veränderungen am Tatort und auch an der Leiche vorgenommen. Was hat die Managerin mit dem Tod der jungen Frau zu schaffen?