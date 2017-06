In neuneinhalb Minuten bringen verschiedene Reporter Themen aus Gesellschaft und Politik auf den Punkt und suchen nachvollziehbare Antworten auf Kinderfragen. Am Ende entscheiden die Kinder selbst, welche Haltung sie zu einem Thema haben. Für den Einsatz im Unterricht bietet Planet Schule eine attraktive Themenauswahl der beliebten Sendung. Robert ist heute auf Papageiensafari - und zwar mitten in Deutschland! Papageienforscher Dr. Braun zeigt ihm, wie wilde Halsbandsittiche bei uns in freier Natur leben und erklärt, wo die exotischen Vögel überhaupt herkommen. Aber nicht nur in der Luft gibt es Interessantes zu entdecken. Nach einer rasanten Schlauchbootfahrt über die Nordsee erfährt Robert, was die Halsbandsittiche mit pazifischen Austern gemeinsam haben, wie tierische Einwanderer zu uns kommen und wie sie unsere heimische Tierwelt verändern. Das alles in dieser Folge von neuneinhalb. - Exoten in Deutschland - Warum fremde Tiere bei uns leben