Nicole Weihrauch setzt sich mit ihrem Verein für die Rettung von Windhunden in Spanien ein. Oft werden die Jagdhunde ausgesetzt, wenn sie zur Kaninchenjagd nicht mehr in der Lage sind. Es ist nicht einfach, neue Besitzer für die sensiblen Hunde zu finden, denn sie sind keine Anfängerhunde und haben besondere Bedürfnisse. - Galgos in Not