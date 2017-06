Viva Mallorca! mit: Jens & Daniela: Rollentausch in Cala Millor. Normalerweise düst Jens an den Wochenenden zu Auftritten nach Deutschland. Heute aber zieht Daniela los. Und das bedeutet: Malle-Jens allein Zuhause. Mit drei Kindern, den Zwillingen, einem Haufen Wäsche. Und seiner Eifersucht. Friseurin Daniela will sieben Wochen vor der Hochzeit ihren Junggesellinnenabschied feiern. Nicht irgendwo. Sondern auf Hamburgs sündiger Meile. Der Reeperbahn. Jens weiß, was passieren kann, wenn Dani Party macht. Als sie das letzte Mal mit Freundinnen feiern war hat sie .. Jens kennengelernt. Melanie Müller: Noch nie war Mallorca so beliebt wie heute. Im vergangenen Jahr besuchten weit über zehn Millionen Touristen die Balearen-Insel. Auch TV-Sternchen Melanie Müller will etwas vom Kuchen abhaben. Mitten in der Partyhochburg am Ballermann eröffnet die Blondine einen Bratwurststand. Doch den muss sie gemeinsam mit Ehemann Mike erst noch renovieren. Nur drei Wochen bleibt dem Paar bis zur Eröffnungssause. Der Stress ist enorm. Dabei müsste sich Melanie gerade jetzt schonen. Denn die Ex-Dschungelkönigin ist schwanger. Patrick & Anja Lorenz: Der Frankfurter Patrick Lorenz betreibt seit letztem Jahr das "Crazy Currywurst-Haus" am Ballermann 7. Für seinen Traum von einem eigenen Laden auf der Insel hat Patrick viel riskiert. Unter anderem seine Ehe mit Anja. Denn die drohte unter dem großen Druck auf Mallorca fast zu zerbrechen. In dieser Saison hat sich das Paar für eine Fernbeziehung entschieden. Anja will mit den beiden gemeinsamen Kindern nur noch wochenweise nach Mallorca kommen. Patrick kämpft also wieder an zwei Fronten: er muss das Familienleben aufrechterhalten. Und seine Currybude zum Erfolg führen. Die Nachricht, dass in der Wurstbude gegenüber mit Melanie Müller jetzt ein Promi hinterm Grill steht, schmeckt dem Frankfurter natürlich gar nicht. Kommt es am Ballermann zum großen Würstchenkrieg? Sven & Anjima Lehmann: Sven und Anjima Lehmann nehmen ihr Leben noch einmal in die Hand und wagen den Neustart. Mit Sohnemann Juliano geht's vom kleinen Osterby bei Eckernförde auf die Lieblingsinsel der Deutschen. Papa Sven ist Milchtechnologe, Mama Anji gelernte Friseurin. Auf Mallorca wollen die Lehmanns einen Dekoladen aufmachen. Ohne große Spanischkenntnisse, ohne Erfahrung im Einzelhandel. Das Paar geht voll auf Risiko. Und das hat einen Grund: Vor drei Jahren hatte Familienvater Sven einen schlimmen Autounfall. Und Glück im Unglück. Er kam mit ein paar Prellungen davon. Was blieb, war die Erkenntnis, wie schnell im Leben alles vorbei sein kann. Deshalb nun der Neustart auf Mallorca. Noch wissen die Lehmanns aber nicht, wie abenteuerlich die nächsten Monate für die ganze Familie werden. Außerdem: Familie Leonhardi, Brasilien: Papa ade! Auswandern tut manchmal weh. Weil er seiner brasilianischen Ehefrau nach Brasilien folgte, musste der vierfache Familienvater Michael Leonhardi seine älteste Tochter zurücklassen. Teenager Lennie wollte nicht mit zu der Stiefmutter ziehen. Doch ein Jahr nach der Auswanderung wird für Michael die Trennung unerträglich. Michael will seine Tochter nach Brasilien holen. Auf Probe. Dabei hatte sich Lennie gerade bei Oma eingelebt, die komplett für sie sorgt. Trotz Geldnot will Michael die Familie zusammenhalten und ist bereit, dafür einen beruflichen Neustart zu wagen: Dieses Eis soll die brasilianischen Strände erobern. Michael wird der Vertriebsleiter für das deutsches Eis - Unternehmen. Doch seine Euphorie bekommt einen Dämpfer. Der Vertrieb läuft schlecht an. Michael hat zudem Sprachschwierigkeiten bei den Verkaufsgesprächen Das macht seine brasilianische Ehefrau Alline regelrecht wütend. Finanzielle Sorgen. Zukunftsängste. Ehekrach. Mittendrin Tochter Lennie, die mit der brasilianischen Stiefmutter einfach nicht nicht warm wird. Eigentlich wollte Lennie nur eine schöne Zeit mit ihrem Papa verbringen. Michael liebt seine Frau. Und will seine Tochter nicht verlieren. Doch er muss sich entscheiden.