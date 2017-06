Malavita - The Family Heute | VOX | 20:15 - 22:25 Uhr | Krimikomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Der italo-amerikanische Ex-Mafiaboss Giovanni Manzoni hat seine "Famiglia" verpfiffen. FBI-Agent Stansfield verfrachtet ihn zur Tarnung mitsamt Frau und Kindern in ein französisches Provinzkaff. Doch mit ihrem gewalttätigen Lebensstil machen die Manzonis bald den Mob auf sich aufmerksam, denn auch in der Normandie wollen sie faule Handwerker, sture Beamte und doofe Mitschüler wie gewohnt auf Trab halten. Und dann bekommen sie auch noch unangenehmen Besuch aus der Heimat. (SV1) Laufzeit: 130 Minuten Genre: Krimikomödie, F, USA 2013 Regie: Luc Besson FSK: 12 Schauspieler: Fred Blake / Giovanni Manzoni Robert De Niro Maggie Blake Michelle Pfeiffer Belle Blake Dianna Agron Warren Blake John D'Leo Robert Stansfield Tommy Lee Jones Di Cicco Jimmy Palumbo Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets