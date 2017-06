Um alles für die Ankunft ihres Sohnes Orkan vorzubereiten, stellt Frau Török Schule und Internat auf den Kopf. Dabei haben nicht nur Dominik und Ming eine seltsame Begegnung mit Orkans übereifriger Mutter. Auch Dr. Berger und Frau Rottbach scheinen von Frau Töröks übermäßigem Engagement nicht angetan zu sein. Ob Orkan den Einsatz seiner Mutter zu schätzen weiß und wie werden seine Mitschüler auf den Neuankömmling reagieren? Nachdem Roxy ihren Ärger über Pippi Luft gemacht hat, versucht Pippi gleichermaßen Zeit für Freunde und Beziehung zu finden. Ein gemeinsamer Shoppingtag mit ihren Freundinnen beginnt vielversprechend. Aber Pippi ist in Gedanken mal wieder ganz woanders. Dummerweise hat sie nämlich auch David eine Verabredung für den Nachmittag zugesagt. Als Constanze Tommy fragt, ob er Interesse an Konzertkarten für seine Lieblingsband hat, kann Tommy sein Glück nicht fassen. Constanze scheint mit ihrer Einladung erneut ernsthaftes Interesse an Tommy auszudrücken. Hat Tommy da vielleicht irgendetwas falsch verstanden?