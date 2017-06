Was glaubt Deutschland? - Die Frauen, die Männer und die Religionen Heute | ARD | 23:30 - 00:15 Uhr | Gesellschaftsportrait Infos

Mehr Termine Inhalt Oft haben die Männer das Sagen in den Religionen - aber warum? Der Reporter Steffen König macht sich auf eine Spurensuche quer durch die religiöse Lebenswelt in Deutschland: Er lernt engagierte Frauen aus Christentum, Judentum, Islam und Buddhismus kennen, die für ihre Rechte kämpfen. Zugleich trifft er eine Atheistin und fragt, ob Frauen und Männer ohne Religion gleichberechtigter leben. Original-Titel: Was glaubt Deutschland? Laufzeit: 45 Minuten Genre: Gesellschaftsportrait, D 2015 Folge: 2