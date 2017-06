Nach den Yoga-Ferien mit ihrem Vater hat sich Miriams Leben grundlegend verändert. Statt teurer Designerkleidung und ihrem Modeblog, schwört sie nun auf ein schlichtes und ausgeglichenes Leben. Blöd nur, dass in ihrem Kleiderschrank nicht vieles auch nur annähernd auf Bescheidenheit schließen lässt. Durch Hedda kommt Miriam auf die Idee, ihre Klamotten zu versteigern. Der Plan scheint perfekt, aber die Versteigerung verläuft anders als geplant. Der Start auf Einstein gestaltet sich für den neuen Schüler Orkan äußerst holprig. Doch als Daphne im Geschichtsunterricht ahnungslos vor Herrn Zech steht, hilft Orkan ihr geschickt aus. Daphne und die anderen Schüler sind beeindruckt. Haben sie sich vielleicht in Orkan getäuscht? Tommys und Nils' schulische Leistungen haben rapide abgenommen. Während Nils die Warnung der Vertrauenslehrerin ernst nimmt, ist Tommy in Gedanken nur noch bei Constanze. Tobias rät Tommy, um Constanze zu kämpfen, während Nils schon andere Pläne schmiedet, um seinem Kumpel zu helfen.