In Namibia begegnet Tierreporterin Anna dem Afrikanischen Wildhund. Kaum ein Tier ist so gefährlich und unbeliebt. Es hat den Ruf eines brutalen Killers. Dabei ist das Raubtier der wohl effektivste Jäger Afrikas: eine Art Gesundheitspolizist. Ein Wildhund jagt meistens schwache und kranke Tiere und tötet sie rascher als jeder andere Räuber. Außerdem legt kein anderes hundeartiges Raubtier ein derart soziales Verhalten an den Tag und betreut so aufmerksam seine Jungen. Doch der Afrikanische Wildhund ist kurz vor dem Aussterben: Gerade noch 300 Tiere leben in Namibia in freier Wildbahn. Obwohl es seit kurzem verboten ist, werden sie immer noch geschossen. Außerdem raffen Krankheiten wie Tollwut ganze Rudel dahin. Wenn die Raubtiere nicht umgehend geschützt werden, verschwinden sie bald von unserer Erde. In der Auffangstation Naankuse besucht Anna Jaku und Janka, zwei verwaiste Wildhundwelpen. Sie müssen beim Tierarzt gewogen, geimpft und untersucht werden. Das allerdings geht ohne Narkose nicht. Anna packt tatkräftig mit an. Richtig laut wird es bei dem 13-köpfigen Rudel, denn die kriegen ein Warzenschwein serviert. Und Anna steht vor einer großen Mutprobe.