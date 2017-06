Harry Potter und der Halbblutprinz Heute | SAT.1 | 20:15 - 23:15 Uhr | Fantasyfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Durch Lord Voldemorts Rückkehr werden die Todesser immer aggressiver und stürzen nicht nur die Muggel-Welt, sondern auch die Welt der Zauberer ins Chaos. Währenddessen stößt Harry Potter (Daniel Radcliffe, mit Maggie Smith) auf ein altes Buch, das laut Inschrift dem Halbblutprinzen gehört. Der Fund gibt viele Details über Lord Voldemort preis. Dumbledore will Harry auf die bevorstehende Entscheidungsschlacht vorbereiten. Original-Titel: Harry Potter and the Half-Blood Prince Laufzeit: 180 Minuten Genre: Fantasyfilm, USA, GB 2009 Regie: David Yates FSK: 6 Schauspieler: Harry Potter Daniel Radcliffe Ron Weasley Rupert Grint Hermine Granger Emma Watson Horace Slughorn Jim Broadbent Bellatrix Lestrange Helena Bonham Carter Rubeus Hagrid Robbie Coltrane Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets