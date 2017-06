Bei Carters Versuch der Forscherstadt zu Weihnachten viel Schnee zukommen zu lassen, geht allerhand schief. Das Computerprogramm lässt Eureka zu einer Animation werden, so dass sich nun alle Bewohner in einem Cartoon befinden, was zur Folge hat, dass Carters Wagen plötzlich ein Eigenleben entwickelt und entfleucht und stattdessen riesige Ninja-Figuren aus Schnee und Eis Carter und Andy davon abhalten wollen, die Stadt wieder in ihren Normalzustand zurückzuführen.