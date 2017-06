Balu macht sich Sorgen, weil Mogli eine Hütte gebaut hat und nun alleine leben möchte. Als die Hütte bei einem Sturm zerstört wird, sieht sich Balu in seinen Befürchtungen bestätigt. Doch Mogli, dem nichts passiert ist, macht sich auf, Material für eine neue Hütte zu suchen. Dabei trifft er Ponya, einen Roten Panda aus dem Himalaja-Gebirge. Mogli will ihr als Dschungelexperte die Gegend zeigen. Doch dabei bringt er Ponya in giftige Gefahr.