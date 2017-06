Bala kommt aufgeregt zu Mogli, Baghira und Balu gerannt. Der Greifvogel Chil hat seine Schwester Lali am Fluss, in der Nähe der Wolfshöhle gefangen und weggeschleppt. Als Mogli und Bala sich zur Rettung aufmachen, entführt Chil auch Mogli - er schnappt ihn genau an der gleichen Stelle wie Lali. Es stellt sich heraus, dass Chil die beiden vor einer Kobra retten wollte. Doch Bala und die Wolfseltern sind noch in Gefahr.