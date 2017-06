Einmalige Augenblicke, eingefangen von Fernsehkameras, werden in dieser Sendung vorgestellt und analysiert. Dazu gehört u. a. der Hauptgewinn einer pakistanischen Quizshow, der weltweit die Gemüter erhitzte. Auch die Rettung dutzender verschütteter Bergleute wurde vor einigen Jahren in Chile hautnah von Kameras festgehalten. Die Bilder gingen um die Welt und ließ die Zuschauer live und direkt an der packenden Aktion teilhaben.