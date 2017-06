Thomas ist überzeugt, dass Torben Theo überredet hat, die Kandidatur für den Stadtrat fallenzulassen. Um Theo wieder ins Boot zu holen, erwähnt er die Möglichkeit, als Stadtrat eine alte Schraubenfabrik zum Kulturzentrum ausbauen zu können. Theo beißt an und entschließt sich doch, gegen Torben zu anzutreten. Der ist sprachlos. Merle ist entsetzt, dass Gunter sie in betrunkenem Zustand abkanzelt. Sie zieht sich zurück. Gunter bekommt Gewissensbisse und verspricht vier Wochen Wein-Abstinenz. Bei einem zufälligen Vierertreffen von Helen, Arne, Sigrid und Peer im "Carlas" droht ein Kräftemessen zwischen Arne und Peer zu eskalieren. Geschickt lotst Sigrid Peer nach Hause und versucht, sich bei ihm beliebt zu machen. Helen und Arne finden langsam wieder zusammen, aber dennoch sind Helens Gefühle für Peer noch präsent. Und seine für sie. Timo bekennt Carla seinen Zwiespalt über seinem Kinderwunsch. Timo will Britta nicht verlieren, aber das Thema nagt weiter an ihm.