Geisterfahrer: der tägliche Horror auf der Autobahn Es ist ein Albtraum für jeden Autofahrer: Plötzlich kommt einem auf der Autobahn ein Fahrzeug entgegen. Meist enden Unfälle mit Falschfahrern tödlich. In den Sommermonaten und am Wochenende häufen sich die Fälle. Und oft sind schlecht beschilderte und verwirrende Auffahrten ein Risikofaktor. Tupperware: Ärger hinter den Kulissen Sie gelten als praktische Aufbewahrungsidee, es gibt sie in vielen Größen und Formen: Tupperware ist ein Klassiker im Haushalt. Die legendären Verkaufspartys sind bei vielen Verbrauchern bekannt. Doch hinter den Kulissen des Unternehmens brodelt es. Immer wieder scheiden ehemalige Verkäuferinnen hochverschuldet aus dem Unternehmen aus. "Markt" deckt auf! Waschanlagen: wo das Auto am saubersten wird "Markt" macht den Waschanlagen-Test und zeigt, wo das Auto am besten sauber wird und worauf man achten muss, wenn man seinen Wagen in die Waschanlage fährt. Smoothies: was wirklich drinsteckt Obst ist gesund, doch nicht jeder isst es gern pur. Wie gut, dass es Smoothies gibt, dickflüssige Säfte aus pürierten Früchten. Doch wie gesund sind Smoothies wirklich? Und wie steht es um den Vitamingehalt? "Markt" will's wissen! Dosenpfand: Abzocke mit ausländischen Dosen Dosenpfand ist in Deutschland eigentlich Pflicht. Aber viele Kioskbesitzer scheinen das zu umgehen: Sie kaufen die Dosen ohne Pfand im Ausland. Schätzungen gehen von bis zu 400 Millionen Dosen aus. Im schlimmsten Fall zahlen Kunden das Pfand mit. Das Geld bleibt dann beim Kioskbetreiber. Ärger mit Vermieter: Streit um Kaution Schon vor zwei Jahren sind Lothar und Hannelore Z. aus Rendsburg aus dem Mietshaus ausgezogen. Ihre 870 Euro Kaution haben sie noch immer noch nicht zurück erhalten. Es ist zwar nicht ungewöhnlich, dass es zwischen Vermieter und Mieter Streit über die Abrechnung gibt; aber in diesem Fall will die Vermieterfirma keinen Cent zurückzahlen. Und sie reagiert auch nicht auf die Schreiben der Mieter. "Markt" mischt sich ein!