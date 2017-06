1980: Die Erleuchtung kommt nach Talbichl. Die Bhagwan-Anhängerin Amrita zieht mit ihren Kindern gemeinsam mit ihrer Sannyasin-WG aus Berlin in die bayerische Provinz. Urschreitherapie und Vollkornschrot treffen auf Schützenverein und festgefügte Horizonte. Die Culture-Clash-Komödie von Marcus H. Rosenmüller erzählt von einer Zeit, als Selbsterfahrung noch kein Mainstream und die bayerische "Seele" noch nicht lässig war. Während Amrita halbnackt indische Mantras auf dem "Stein der Erleuchtung" singt, linst der erzkonservative Nachbar und Bürgermeister von Talbichl, für den die Sannyasins natürlich auch Verbindungen zur RAF unterhalten, fassungslos durch die Hecke. Dann beginnen die Sannyasins auch noch ein "Therapiezentrum" im Dorf aufzubauen. Damit ist das ruhige Leben endgültig dahin. Das Misstrauen in der Dorfgemeinschaft gegenüber den "Fremdlingen" wächst unaufhaltsam. Amritas zwölfjährige Tochter Lili gerät zwischen die Fronten. Weil sie von ihren Mitschülern gemieden wird, wünscht sich Lili nichts sehnlicher als eine ganz normale Familie. Sie beginnt, ein Doppelleben zu führen: Zu Hause lebt sie weiter vegetarisch und reißt linksalternative Sprüche. Für die Schule aber tauscht sie orange Pluderhose gegen grauen Faltenrock und betet mit den anderen das "Vaterunser". Und während Bhagwans rechte Hand anreist, um die "Buddhahalle" der WG einzuweihen, bereitet sich Lili als neues Mitglied des Blasmusikvereins auf das alljährliche Dorffest vor. Dort kommt es zum Aufeinandertreffen der Sannyasins und der Dorfbewohner, und die Situation eskaliert. "Sommer in Orange" begibt sich an die euphorischen Anfänge der Bhagwan-Bewegung in den 1970er- und 1980er-Jahren. Tausende Anhänger der westlichen Welt wurden damals auf der Suche nach Selbstverwirklichung in ihren Bann gezogen. Kultregisseur Marcus H. Rosenmüller ("Wer früher stirbt ist länger tot", "Schwere Jungs", "Beste Gegend", "Räuber Kneissl") ist für die sensible wie komödiantische Umsetzung des eindrücklichen und dabei höchst unterhaltsamen Drehbuchs verantwortlich. Das Buch stammt von Ursula Gruber. Die Drehbuchautorin wuchs in einer Bhagwan-Kommune südlich von München auf.