Geschickte Heiratspolitik machte sie zeitweise zur bedeutendsten Herrscherdynastie Europas. Bis heute sitzen die Coburger auf den Thronen Belgiens und Großbritanniens. Bulgariens Ex-König Simeon empfängt die Adelsexpertin Jula Melchior in Sofia. In Belgien öffnet ihr die königliche Familie die Palasttüren. In Großbritannien beleuchtet sie die Coburg'schen Wurzeln der Royals.