Die Ordensschwestern sind enttäuscht. Zum einen wissen sie noch immer nicht, was Bürgermeister Wöller vorhat. Außerdem will kein richtiger "Kloster-Hype" aufkommen - die Seminare sind nicht ausgebucht. Da kommt der ehemalige Bergsteiger Leon Schmidt, den Schwester Hanna über die Mutter Oberin kennengelernt hat, gerade richtig. Er hat in Nepal ein Waisenhaus aufgebaut und möchte Spenden sammeln.