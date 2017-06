Mischa, Wladimir und Andrej kehren ihrer russischen Heimat den Rücken, um im gerade wiedervereinigten Berlin ihr Glück zu suchen. Dabei mangelt es ihnen nicht an Kreativität, sie handeln mit Bier und machen Musik. Doch so ein Visum gilt nicht ewig und als Mischas Aufenthaltserlaubnis als erste abzulaufen droht, sind gute Ideen gefragt. Er möchte Berlin nicht verlassen, also umgarnt er die deutsche Freundin einer russischen Bekannten.