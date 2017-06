Block 1: Die legendäre Rockband Queen: (1): Story: Queen stehen für Superhits, schillernde Outfits, einen grandiosen Frontsänger mit einer einzigartigen Stimme und Millionen verkaufter Alben weltweit. Zoom auf eine Rocklegende. (2): Skandal: Konzerte in Südafrika: 1984 führten Queen bereits die internationalen Charts an, und die südafrikanische Anti-Apartheid-Bewegung hatte sich ihre Hits auf die Fahnen geschrieben. Als die Band eine Südafrika-Tour ankündigte, sahen viele darin ein deutliches politisches Signal. Aber anstatt vor den Unterdrückten in den Townships zu singen, reiste die Rockgruppe nach Sun City, dem Paradies für reiche Weiße. Was für ein Skandal! (3): Starsystem: Wie geht es weiter, wenn der Frontmann fehlt? Wenn eine Band mit einem Mitglied ihr schillerndstes Aushängeschild verliert, muss sie blitzschnell reagieren, wenn sie weiterbestehen will. Wer berühmt werden oder bleiben will, erfährt hier, wie man den Verlust eines Leadsängers wegsteckt. Block 2: "Bohemian Rhapsody": (1): Ikone: "Bohemian Rapsody" gehört zu den grandiosesten Pophits der 1970er Jahre. 40 Jahre nach ihrer Veröffentlichung erzeugt die Rockoper immer noch Gänsehautfeeling. Der französische Schauspieler Thomas VDB war früher Musikjournalist und ist bis heute absoluter Queen-Fan. Er blickt zurück auf ein musikalisches UFO. (2): Jukebox: "We are the Champions": 1977 landeten Queen mit "We are the Champions" ihren ersten Welthit. Die eingängige Rockballade sorgt für großes Wir-Gefühl und reißt die Menschen von den Sitzen. "We are the Champions" avancierte sehr schnell zur Hymne, die in keinem Fußballstadion der Welt fehlen darf. (3): Garderobe: Der Schnurrbart: Freddie Mercury liebte die Extravaganz und den ganz großen Auftritt. Auf der Bühne erschien er stets in den exzentrischsten Outfits. Sein hervorstechendstes Markenzeichen bleibt aber zweifellos der dichte Oberlippenbart. Block 3: Queen auf der Bühne: (1): Story: Queen produzierten Hit auf Hit und füllten mit ihren gigantischen Bühnenshows die größten Konzertsäle und Stadien. Die Radio- und Fernsehmoderatorin Emilie Mazoyer blickt zurück auf ein Pop-Phänomen, das die Massen der 1980er in Ekstase versetzte. (2): Listomania: 7 Dinge, die niemand über Queen nach Mercury weiß: Dass Queen nach dem Tod von Freddie Mercury weitermachten, dass sie bis heute die beliebteste Popgruppe der Briten sind und dass Roger Taylor und Brian May das Projekt alleine weitergeführt haben, ist allgemein bekannt. Doch kaum jemand weiß, dass Freddie Mercury als Himmelskörper 350 Millionen Kilometer über der Erde schwebt. Sieben Facts über Queen after Mercury! (3): Rare Perle: Freddie Mercury: Im April 1985 war Mercury zu Gast in der neuseeländischen Musikshow "Radio With Pictures". Zum Titel seines gerade erschienenen ersten Soloalbums "Mister Bad Boy" will sein Auftritt in Hosenträgern und mit neuem Haarschnitt allerdings nicht so recht passen. - Block 1: Die legendäre Rockband Queen