Erinnerungen an Marnie Heute | ARTE | 20:15 - 21:55 Uhr | Animationsfilm

Die zwölfjährige Anna wird von ihrer besorgten Pflegemutter aus einer japanischen Großstadt zur Erholung ans Meer geschickt. Anna leidet nicht nur an Asthmaanfällen, sondern auch unter dem Verlust ihrer leiblichen Eltern. In ihrer neuen Umgebung entdeckt sie eine alte Villa, die ihr bekannt vorkommt. Dort lernt sie das mysteriöse Mädchen Marnie kennen, das ihr ewige Freundschaft schwört. Original-Titel: Omoide no Mani/When Marnie Was There Laufzeit: 100 Minuten Genre: Animationsfilm, J 2014 Regie: Hiromasa Yonebayashi Schauspieler: Nanako Matsushima Sara Takatsuki Kasumi Arimura Susumu Terajima